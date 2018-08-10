Знаменитая советская композитор попала в список «Миротворца» (4 новости и 1 видео) «Известная советская и российская композитор Александра Пахмутова попала в базу сайта «Миротворец»»

Российская и советская композитор Александра Пахмутова 9 августа внесена в базу данных украинского неправительственного сайта Миротворец, о чем свидетельствует соответствующая запись на сайте.

В качестве причины указано "открытое оправдание российской агрессии против Украины".

В своей записи авторы приводят гиперссылку на страницу сайта Кремля и на ролик в Youtube с записью встречи президента Российской Федерации Владимира Путина с композитором Александрой Пахмутовой и поэтом Николаем Добронравовым, во время которой из уст Пахмутовой в адрес Путина звучат слова "Спасибо Вам за Крым". Встреча состоялась осенью 2014 года.

Александра Пахмутова родилась 9 ноября 1929 года. Автор более 400 песен, народная артистка СССР.

Израиль и ХАМАС договорились о перемирии

Негосударственный интернет-сайт Миротворец был открыт в 2014 году по инициативе Антона Геращенко, занимавшего на тот момент должность внештатного советника министра внутренних дел Украины. Сайт позицирует себя как "интернет-представительство Центра исследований преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности граждан". Размещает личную информацию о гражданах без их согласия.

Известно, что Центр работает в партнерстве с СБУ, Генштабом ВСУ, МВД Украины, Государственной пограничной службой и Государственной пенитенциарной службой. Руководителем Центра является Роман Зайцев, в прошлом - работник территориального управления СБУ в Луганской области.