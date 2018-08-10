  1. Главная
  2. Новости
  3. Украина
  4. Знаменитая советская композитор попала в список «Миротворца»
Украина
Корреспондент.net Корреспондент.net ·
Знаменитая советская композитор попала в список «Миротворца»

Знаменитая советская композитор попала в список «Миротворца» (4 новости и 1 видео)

«Известная советская и российская композитор Александра Пахмутова попала в базу сайта «Миротворец»»

Российская и советская композитор Александра Пахмутова 9 августа внесена в базу данных украинского неправительственного сайта Миротворец, о чем свидетельствует соответствующая запись на сайте.

В качестве причины указано "открытое оправдание российской агрессии против Украины".

В своей записи авторы приводят гиперссылку на страницу сайта Кремля и на ролик в Youtube с записью встречи президента Российской Федерации Владимира Путина с композитором Александрой Пахмутовой и поэтом Николаем Добронравовым, во время которой из уст Пахмутовой в адрес Путина звучат слова "Спасибо Вам за Крым". Встреча состоялась осенью 2014 года.

Александра Пахмутова родилась 9 ноября 1929 года. Автор более 400 песен, народная артистка СССР.

Израиль и ХАМАС договорились о перемирии
Израиль и ХАМАС договорились о перемирии

Негосударственный интернет-сайт Миротворец был открыт в 2014 году по инициативе Антона Геращенко, занимавшего на тот момент должность внештатного советника министра внутренних дел Украины. Сайт позицирует себя как "интернет-представительство Центра исследований преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности граждан". Размещает личную информацию о гражданах без их согласия.

Известно, что Центр работает в партнерстве с СБУ, Генштабом ВСУ, МВД Украины, Государственной пограничной службой и Государственной пенитенциарной службой. Руководителем Центра является Роман Зайцев, в прошлом - работник территориального управления СБУ в Луганской области.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  10.08.18, 08:11 Известная советская и российская композитор Александра Пахмутова попала в базу сайта «Миротворец».
Хвиля Хвиля  ·  10.08.18, 08:42 В четверг, 9 августа, в базу сайта «Миротворец попала известная советская и российская композитор Александра Пахмутова. Об этом сообщает Украинская правда. Отмечается, что 88-летняя Пахмутова «открыто…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  10.08.18, 10:38 Известная российская и советская композитор Александра Пахмутова попала в базу сайта "Миротворец" за "благодарность за Крым" президенту России Владимиру Путину.
УПОМИНАЕМЫЕ ПЕРСОНЫ В СЮЖЕТЕ:
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Украина»
Сутки на Донбассе: один боец погиб, 45 обстрелов

Сутки на Донбассе: один боец погиб, 45 обстрелов
На Донбассе за сутки погиб один украинский военный, двое ранены

На Донбассе за сутки погиб один украинский военный, двое ранены
Энрике Иглесиас анонсировал шоу в Киеве: названа дата

Энрике Иглесиас анонсировал шоу в Киеве: названа дата
На Донбассе с начала года вследствие боев и детонирования боеприпасов погиб 31 житель

На Донбассе с начала года вследствие боев и детонирования боеприпасов…
Возле КПВВ &quot;Марьинка&quot; подорвался на взрывчатке пограничник

Возле КПВВ "Марьинка" подорвался на взрывчатке пограничник
Покушение на Гандзюк заказали правоохранители и госорганы: информация от Луценко

Покушение на Гандзюк заказали правоохранители и госорганы: информация от Луценко
Возле пункта пропуска Марьинка подорвался пограничник

Возле пункта пропуска Марьинка подорвался пограничник
Первый экспериментальный корпус БТР-4 уже собирают на заводе им.Малышева

Первый экспериментальный корпус БТР-4 уже собирают на заводе им.Малышева
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Спопеляючий &quot;Джміль&quot;: як на Донбасі гартуються вогнеметники ЗСУ – ФОТО

Спопеляючий "Джміль": як на Донбасі гартуються вогнеметники ЗСУ – ФОТО
Морозильники с трупами на улице: в Запорожье - критическая ситуация с выдачей тел

Морозильники с трупами на улице: в Запорожье - критическая ситуация…
Звіт про роботу НАБУ за півріччя 2018 року – трансляція (Відео)

Звіт про роботу НАБУ за півріччя 2018 року – трансляція…
Оголошення економічної війни: Медведєв відреагував на американські санкції

Оголошення економічної війни: Медведєв відреагував на американські санкції
&quot;Совсем спятил&quot;: Козловский в белых трусах и ботфортах сравнил себя с Рианной

"Совсем спятил": Козловский в белых трусах и ботфортах сравнил себя…
&quot;Не Польща&quot;: у Мінсоцполітики розповіли, куди українці найбільше виїжджають на роботу

"Не Польща": у Мінсоцполітики розповіли, куди українці найбільше виїжджають на…
Стало известно, как чувствует себя 17-летняя мама из Верхнеднепровска и ее родившиеся тройняшки

Стало известно, как чувствует себя 17-летняя мама из Верхнеднепровска и…
Турчинов: РФ розглядає Азово-Чорноморський регіон як плацдарм для подальшої експансії (Відео)

Турчинов: РФ розглядає Азово-Чорноморський регіон як плацдарм для подальшої експансії…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.