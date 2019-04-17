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РБК Украина РБК Украина · · Обновлено в 14:50
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Знаменитый писатель Дмитрий Быков впал в кому: первые подробности

Знаменитый писатель Дмитрий Быков впал в кому: первые подробности (9 новостей)

«Предварительный диагноз — инсульт — не подтвердился»

Дмитрий Быков попал в больницу в Уфе. Писатель, критик и публицист был госпитализирован в палату интенсивной терапии 22-й больницы с подозрением, как писали росСМИ, на инсульт. 

В то же время, по словам коллеги Быкова, известного журналиста Алексея Венедиктова, ему врачи рассказали, что "никакого инсульта у Дмитрия нет, и подозрения на инсульт нет". 

Дмитрий Быков (фото: vk.com/dlbykov)

Подтвердили эту информацию врачи и изданию "Медиакорсеть". На данный момент медики продолжают обследовать писателя, проводится искусственная вентиляция легких.

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"По предварительным данным, Дмитрия Быкова госпитализировали еще накануне с отеком мозга: у него сахарный диабет, гипертония, переутомление", - пишет ресурс.

Пользователи сети выражают поддержку Дмитрию Быкову, который поддерживает незаконно удерживаемого в России режиссера Олега Сенцова, и выступает против политики Кремля по отношению к Украине.

Но есть россияне, которые изливаются желчью по поводу госпитализации своего талантливого знаменитого соотечественника.

"Так отчаянно ненавидел Россию, что загремел на больничную койку. Вот уж в отношении кого врачебная ошибка со смертельным исходом более чем допустима", - злорадствует Сергей Сивков.

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"Посеянное зло всегда возвращается бумерангом. Ничего ему не желая, надеюсь, он больше не будет ездить по моей стране с враньем, пропагандой и отчасти реабилитацией фашизма (и их приспешников) и перекручиванием истории", - написал в соцсети Андрей Долгишин.

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"Полониевый новичок", - типа пошутил Дмитрий Сопунович.

"Я всегда говорила, что Быков - больной на голову... Не зря же говорят, что "если Бог хочет наказать человека, он отнимает у него разум"... Это как рах про Быкова. Много русофобии у него", - написала Татьяна Курындина.

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"Очисти Россию и Землю от себя! Мы тебя очень просим!" - пишет Ирина Павлова.

"А что, это "существо" действительно писатель, да еще и журналист? А я почему-то считал, что просто животное... Как и Венедиктов, между прочим..." - прокомментировал Валерий Литвиненко.

Но многие люди желают Быкову скорейшего выздоровления.

Господи, хоть бы обошлось, ведь Гений! Мы будем молиться.

Скорейшего выздоровления Дмитрию Львовичу.

Как жаль, надеюсь, все будет хорошо!

Боже, неужели это правда... Только недавно думала о том, как же хорошо, что Быков пока жив-здоров и работает.

Я надеюсь, что все будет нормально с Дмитрием Львовичем. И он еще будет радовать нас своими лекциями по литературе. Дай бог ему здоровья и сил поправиться!

Не могу представить мой день без его голоса. Всем сердцем с Дмитрием Львовичем. Он обязательно должен вернуться к нам.

Добавим, что по информации приближенных к Быкову людей, первичный диагноз писателя - энцефалопатия.

Также, по информации источника, писателю стало плохо еще на подлете к Уфе. При этом сигнал о помощи поступил с борта лайнера во вторник в 1

Обновлено в 14:33 По словам врачей, публицист находится в стабильно тяжелом состоянии.

Обновлено в 14:50 Предварительный диагноз — инсульт — не подтвердился

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Голос.UA Голос.UA  ·  17.04.19, 12:04 Российский писатель Дмитрий Быков экстренно госпитализирован в Уфе. Об этом сообщает kp.ru. По данным источников издания, Быков находится в нейрореанимации в состоянии комы. Врачи подозревают инсульт.…
Комментарии Комментарии  ·  17.04.19, 12:04 ыкова экстренно госпитализировали с подозрением на инсульт В Уфе был экстренно госпитализирован российский писатель Дмитрий Быков. Быков находится в нейрореанимации в состоянии комы, у него подозревают…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
ТСН ТСН  ·  17.04.19, 13:38 Мужчине стало плохо во время перелета в Уфу, однако командир судна решил долететь без остановки.
Униан Униан  ·  17.04.19, 13:56 Быкову так долго не оказывали помощь, потому что бортпроводники решили, что он пьян.
ТСН ТСН  ·  17.04.19, 14:33 По словам врачей, публицист находится в стабильно тяжелом состоянии.
Факты Факты  ·  17.04.19, 14:50 Предварительный диагноз — инсульт — не подтвердился
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