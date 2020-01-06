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Золото подорожало до максимума с 2013 года, цена палладия достигла исторического пика

Золото подорожало до максимума с 2013 года, цена палладия достигла исторического пика (5 новостей)

«Цена золота подскочила до максимального уровня более чем за шесть лет на фоне увеличения спроса на активы тихой гавани в…»

На фоне роста напряженности на Ближнем Востоке и убийства иранского генерала Касема Сулеймани в Ираке стоимость золота на спотовом рынке в Нью-Йорке выросла на 2,3%, цена барреля нефти Brent впервые с мая 2019 года достигла $70,73.6 января стоимость золота достигла максимального уровня за последние шесть лет и на спотовом рынке в Нью-Йорке достигла $1588,13 за унцию. Об этом сообщает Bloomberg.

Стоимость золота выросла на 2,3% на фоне убийства иранского генерала Касема Сулеймани в Ираке и роста напряженности на Ближнем Востоке. Цены могут достигнуть $1600 за унцию, в случае обострения ситуации, считают аналитики Bloomberg.

По состоянию на 18.30 на сайте Investing.com, который показывает данные биржевых торгов, отмечается, что стоимость унции золота составляет $1565,55.

Кроме того, сегодня впервые в мая 2019 года стоимость барреля нефти Brent превысила $70, и в течение дня на торгах достигала $70,73, сообщается на сайте сети бирж ICE Futures. По состоянию на 18.30 по киевскому времени Brent торгуется по цене $69 за баррель.

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В конце апреля цены на нефть достигли максимума 2019 года на фоне санкций США против Ирана $74,67 за баррель. В мае стоимость нефти начала снижаться на фоне заявления президента США Дональда Трампа о новом повышении пошлин на ряд китайских товаров. В июне Brent торговалась по цене $62 за баррель.

В ночь на 3 января США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке, в результате которого погиб Сулеймани. Вместе с ним погиб заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака (которые поддерживают Иран) Абу Махди аль-Мухандис и еще 10 человек.

США считают КСИР террористической организацией, а Сулеймани причастным к атакам на американское посольство и военные базы США в Ираке.

В Иране пригрозили США "суровой местью" за смерть генерала Сулеймани. 5 января Тегеран объявил о полном выходе из соглашения, направленного на ограничение ядерной программы Ирана в обмен на снятие с него санкций.

Президент США заявил, что "смерть невинных людей была болезненной страстью Сулеймани". "Мы действовали, чтобы остановить войну. Мы не предпринимали действий, чтобы начать войну", сказал Трамп.

ФОТО К НОВОСТИ: «Золото подорожало до максимума с 2013 года, цена палладия достигла исторического пика»
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