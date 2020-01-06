Золото подорожало до максимума с 2013 года, цена палладия достигла исторического пика

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На фоне роста напряженности на Ближнем Востоке и убийства иранского генерала Касема Сулеймани в Ираке стоимость золота на спотовом рынке в Нью-Йорке выросла на 2,3%, цена барреля нефти Brent впервые с мая 2019 года достигла $70,73.6 января стоимость золота достигла максимального уровня за последние шесть лет и на спотовом рынке в Нью-Йорке достигла $1588,13 за унцию. Об этом сообщает Bloomberg.

Стоимость золота выросла на 2,3% на фоне убийства иранского генерала Касема Сулеймани в Ираке и роста напряженности на Ближнем Востоке. Цены могут достигнуть $1600 за унцию, в случае обострения ситуации, считают аналитики Bloomberg.

По состоянию на 18.30 на сайте Investing.com, который показывает данные биржевых торгов, отмечается, что стоимость унции золота составляет $1565,55.

Кроме того, сегодня впервые в мая 2019 года стоимость барреля нефти Brent превысила $70, и в течение дня на торгах достигала $70,73, сообщается на сайте сети бирж ICE Futures. По состоянию на 18.30 по киевскому времени Brent торгуется по цене $69 за баррель.

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В конце апреля цены на нефть достигли максимума 2019 года на фоне санкций США против Ирана $74,67 за баррель. В мае стоимость нефти начала снижаться на фоне заявления президента США Дональда Трампа о новом повышении пошлин на ряд китайских товаров. В июне Brent торговалась по цене $62 за баррель.

В ночь на 3 января США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке, в результате которого погиб Сулеймани. Вместе с ним погиб заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака (которые поддерживают Иран) Абу Махди аль-Мухандис и еще 10 человек.

США считают КСИР террористической организацией, а Сулеймани причастным к атакам на американское посольство и военные базы США в Ираке.

В Иране пригрозили США "суровой местью" за смерть генерала Сулеймани. 5 января Тегеран объявил о полном выходе из соглашения, направленного на ограничение ядерной программы Ирана в обмен на снятие с него санкций.

Президент США заявил, что "смерть невинных людей была болезненной страстью Сулеймани". "Мы действовали, чтобы остановить войну. Мы не предпринимали действий, чтобы начать войну", сказал Трамп.