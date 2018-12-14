  1. Главная
  2. Новости
  3. IT и Наука
  4. Зонд Parker сфотографировал Солнце с рекордно близкого расстояния
IT и Наука
Gazeta.ua Gazeta.ua ·
· Солнце · Фото
Зонд Parker сфотографировал Солнце с рекордно близкого расстояния

Зонд Parker сфотографировал Солнце с рекордно близкого расстояния (5 новостей)

«Солнечный зонд Parker, первый созданный человеком объект, который полетел в солнечную корону, завершил первый этап полета 11 ноября, а теперь…»

Солнечный зонд Parker завершил первый этап полета 11 ноября, а теперь передал на Землю полученные данные. Космический аппарат снял солнце с самого близкого расстояния в истории. Об этом пишет пишет Science Alert.

На одном из снимков видно солнечную корону и плазму, которые выбрасывает Солнце в космическое пространство, говорится в сообщении.

Если подробнее, то на фото четко изображено корональных стример. Он представляет собой петлю электрически заряженных газов и плазмы. Она соединяет две области противоположной полярности на Солнце.

"Мы не знаем, чего ожидать от такой близости к Солнцу, пока не получим все данные. Тогда мы, вероятно, увидим некоторые новые явления. Parker - это исследовательская миссия. Потенциал для новых открытий огромный", - говорит один из ученых проекта.

Зонд NASA передал первый сигнал после пролета над адским солнцемЗонд NASA…
Зонд NASA передал первый сигнал после пролета над адским солнцемЗонд NASA…

По его словам, обычно снимки этих стримеров получают с гораздо большего расстояния. А на расстоянии всего 27,2 миллиона километров Parker уже дает возможность увидеть гораздо более детальную картину с двумя видимыми лучами.

Яркая точка на снимке - это планета Меркурий. При этом черные точек появились как последствие от коррекции фона.

В NASA не объявляли, какая температура была в то время, когда Parker сделал этот снимок. Впрочем, зонд оснащен современным теплозащитным экраном. Поэтому аппарат может работать при температурах до 1370 градусов по Цельсию.

Снимок сделан не на сам Parker, а на широкополосный имиджер WISPR для солнечного зонда.

Следующий облет запланирован на 4 апреля 2019 года.

Раньше было сообщение о том, что космический зонд Parker пролетел рекордно близко к Солнцу.

ФОТО К НОВОСТИ: «Зонд Parker сфотографировал Солнце с рекордно близкого расстояния»
Фото Ближе к свету. Зонд Parker сфотографировал Солнце с рекордно близкого расстояния
Фото Видно плазму: показали фото Солнца с ближайшего расстояния в истории
Фото Зонд Parker сфотографировал Солнце с рекордно близкого расстояния
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ITC.ua ITC.ua  ·  14.12.18, 09:05 Солнечный зонд «Паркер» в период с 31 октября по 11 ноября совершил первый облёт вокруг Солнца, приблизившись к нему на рекордное расстояние 27,2 млн км и пролетев через солнечную корону. Теперь у нас…
Новое Время Новое Время  ·  14.12.18, 10:11 Солнечный зонд Parker, первый созданный человеком объект, который полетел в солнечную корону, завершил первый этап полета 11 ноября, а теперь передал на Землю полученные данные.
Телеграф Телеграф  ·  14.12.18, 12:31 Солнечный зонд Parker, первый созданный человеком объект, который полетел в солнечную корону, завершил первый этап полета 11 ноября, а теперь передал на Землю полученные данные.
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  14.12.18, 13:55 В рамках миссии по изучению Солнца, зонд Паркер прислал первое фото солнечной короны. Об этом сообщает NASA.“Ученые ждали этой миссии почти 60 лет. Все тайны Солнца, которые мы хотим разгадать, находятся…
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «IT и Наука»
Зонд Parker сфотографировал Солнце с рекордно близкого расстояния

Зонд Parker сфотографировал Солнце с рекордно близкого расстояния
В Windows встроят новый браузер

В Windows встроят новый браузер
NASA посадило на Марс зонд InSight

NASA посадило на Марс зонд InSight
Аппарат InSight успешно сел на Марс

Аппарат InSight успешно сел на Марс
Илон Маск хочет отправиться на Марс на ракете SpaceX

Илон Маск хочет отправиться на Марс на ракете SpaceX
Искусственный интеллект научили писать сценарии к рекламе (Видео)

Искусственный интеллект научили писать сценарии к рекламе (Видео)
Озоновый слой Земли может полностью восстановиться к 2060 году

Озоновый слой Земли может полностью восстановиться к 2060 году
Зонд NASA рекордно приблизился к Солнцу

Зонд NASA рекордно приблизился к Солнцу
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Теракт в Страсбурге: задержаны семь подозреваемых

Теракт в Страсбурге: задержаны семь подозреваемых
Лукашенко: Беларусь никогда не войдет в состав России

Лукашенко: Беларусь никогда не войдет в состав России
Руководитель &quot;Гендирекции по обслуживанию иностранных представительств&quot; не задекларировал недвижимость в Ялте и неверно указал свой доход - НАПК

Руководитель "Гендирекции по обслуживанию иностранных представительств" не задекларировал недвижимость в…
В Беларуси совместно с китайцами собрали первые серийные микроавтобусы МАЗ

В Беларуси совместно с китайцами собрали первые серийные микроавтобусы МАЗ
Филиндаш возглавит Киевскую региональную организацию партии &quot;Наши&quot;

Филиндаш возглавит Киевскую региональную организацию партии "Наши"
Базы данных воинских подразделений во Львовской области могла похитить Россия, - СБУ

Базы данных воинских подразделений во Львовской области могла похитить Россия,…
В Германии приняли закон о признании третьего пола

В Германии приняли закон о признании третьего пола
На улицах города работает 359 единиц спецтехники и 70 бригад ручной уборки, - КГГА

На улицах города работает 359 единиц спецтехники и 70 бригад…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.