Зонд Parker сфотографировал Солнце с рекордно близкого расстояния (5 новостей) «Солнечный зонд Parker, первый созданный человеком объект, который полетел в солнечную корону, завершил первый этап полета 11 ноября, а теперь…»

Солнечный зонд Parker завершил первый этап полета 11 ноября, а теперь передал на Землю полученные данные. Космический аппарат снял солнце с самого близкого расстояния в истории. Об этом пишет пишет Science Alert.

На одном из снимков видно солнечную корону и плазму, которые выбрасывает Солнце в космическое пространство, говорится в сообщении.

Если подробнее, то на фото четко изображено корональных стример. Он представляет собой петлю электрически заряженных газов и плазмы. Она соединяет две области противоположной полярности на Солнце.

"Мы не знаем, чего ожидать от такой близости к Солнцу, пока не получим все данные. Тогда мы, вероятно, увидим некоторые новые явления. Parker - это исследовательская миссия. Потенциал для новых открытий огромный", - говорит один из ученых проекта.

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По его словам, обычно снимки этих стримеров получают с гораздо большего расстояния. А на расстоянии всего 27,2 миллиона километров Parker уже дает возможность увидеть гораздо более детальную картину с двумя видимыми лучами.

Яркая точка на снимке - это планета Меркурий. При этом черные точек появились как последствие от коррекции фона.

В NASA не объявляли, какая температура была в то время, когда Parker сделал этот снимок. Впрочем, зонд оснащен современным теплозащитным экраном. Поэтому аппарат может работать при температурах до 1370 градусов по Цельсию.

Снимок сделан не на сам Parker, а на широкополосный имиджер WISPR для солнечного зонда.

Следующий облет запланирован на 4 апреля 2019 года.

Раньше было сообщение о том, что космический зонд Parker пролетел рекордно близко к Солнцу.