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Зону проведения ООС посетила делегация Швейцарии

Зону проведения ООС посетила делегация Швейцарии (5 новостей)

«Военный атташе при Посольстве Швейцарской Конфедерации в Украине полковник Урса Сульсера посетил район проведения операции Объединенных сил»

“Военный атташе при Посольстве Швейцарской Конфедерации в Украине полковник Урса Сульсер побывал на КПВВ „Золотое“, где был проинформирован об особенностях работы всех контрольных пунктов въезда-выезда в пределах Донецкой и Луганской областей, порядок пересечения линии разграничения различными категориями граждан”, — идется в сообщении.

Кроме того, атташе посетил один из военных госпиталей в районе проведения операции Объединенных сил. Иностранный гость ознакомился с организационной структурой системы медицинского обеспечения ООС, алгоритмом и особенностями оказания медицинской помощи украинским военным.

Также делегация провела встречу с руководством Луганской областной государственной администрации, представителями неправительственной организации “Восток SOS”, сотрудниками Службы безопасности Украины и представителями ОБСЕ.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  06.08.19, 11:53 Военный атташе при Посольстве Швейцарской Конфедерации в Украине полковник Урса Сульсер вместе с сопровождающими посетил район проведения операции Объединенных сил. Об этом во вторник, 8 августа, сообщает…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  06.08.19, 11:55 Военный атташе при Посольстве Швейцарской Конфедерации в Украине полковник Урса Сульсера посетил район проведения операции Объединенных сил.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  06.08.19, 11:55 Военный атташе при Посольстве Швейцарской Конфедерации в Украине полковник Урса Сульсера посетил район проведения операции Объединенных сил.
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  06.08.19, 12:51 Военный атташе при посольстве Швейцарской Конфедерации в Украине полковник Урса Сульсер побывал район проведения операции Объединенных сил на Донбассе, где ознакомился с работой контрольных пунктов въезда-выезда…
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