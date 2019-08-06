Зону проведения ООС посетила делегация Швейцарии

“Военный атташе при Посольстве Швейцарской Конфедерации в Украине полковник Урса Сульсер побывал на КПВВ „Золотое“, где был проинформирован об особенностях работы всех контрольных пунктов въезда-выезда в пределах Донецкой и Луганской областей, порядок пересечения линии разграничения различными категориями граждан”, — идется в сообщении.

Кроме того, атташе посетил один из военных госпиталей в районе проведения операции Объединенных сил. Иностранный гость ознакомился с организационной структурой системы медицинского обеспечения ООС, алгоритмом и особенностями оказания медицинской помощи украинским военным.

Также делегация провела встречу с руководством Луганской областной государственной администрации, представителями неправительственной организации “Восток SOS”, сотрудниками Службы безопасности Украины и представителями ОБСЕ.