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Зозуля: Быть патриотом - не преступление

Зозуля: Быть патриотом - не преступление (3 новости)

«Роман Зозуля дал комментарий после инцидента в Испании»

Нападающий "Альбасете" Роман Зозуля провел специальную пресс-конференцию вместе с руководством клуба, на которой прокомментировал инцидент в матче против "Райо Вальекано". Во время матча фанаты назвали его нацистом, а поединок был прерван.

"Я хочу сообщить, что когда в Украине началась война, у нас не было армии, поэтому добровольцы пытались помочь. Наш фонд никогда не покупал оружие или любые другие вещи для боя, а исключительно для сохранения жизней защитников нашей страны. Мы с коллегами покупали автомобили скорой помощи, еду, одежду. Я считаю, что помогать своей стране и быть патриотом - это не преступление.

Мы знаем, что война - это нечто ужасное. Я постоянно посещал больницы и регулярно видел больных и раненых. Я должен быть частью помощи моей стране. Я очень мало рассказывал о том, что я делаю - мог бы рассказать гораздо больше. Мы помогаем, в частности, больницам и больным раком.

Онлайн пресс-конференция Андрея Шевченко перед матчем с Литвой
Онлайн пресс-конференция Андрея Шевченко перед матчем с Литвой

Хочу вспомнить тот момент, когда подписал контракт с "Райо Вальекано". После подписания соглашения я встретился в офисе клуба с руководством, после чего мне сообщили, что фанаты не хотят, чтобы я за них играл. Я спросил почему и получил ответ, что меня считают фашистом. Это было впервые, когда меня назвали фашистом. Когда я спросил их, почему меня так называют, то услышал, что это из-за того, что я помогаю армии моей страны, а они в то же время воевали на Донбассе на другой стороне. Я хочу только передать их слова - 6 фанатов "Райо Вальекано" сейчас воюют на стороне другого государства ", - передает слова Зозули" Футбол 24 ".

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Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  19.12.19, 18:58 Нападающий Альбасете Роман Зозуля прокомментировал скандал, который произошел в матче Сегунды между Райо Вальекано и Альбасете. "Когда началась война в моей стране, у нас не было армии. Военным помогали…
Телеграф Телеграф  ·  19.12.19, 19:38 Роман Зозуля дал комментарий после инцидента в Испании.
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