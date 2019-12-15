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"Зозуля еб***й нацист": в Испании случился грандиозный скандал из-за украинца

"Зозуля еб***й нацист": в Испании случился грандиозный скандал из-за украинца (3 новости)

«Похоже, история повторяется»

Скандально проходит поединок Сегунды «Райо Вальекано» – «Альбасете»

ФОТО К НОВОСТИ: «"Зозуля еб***й нацист": в Испании случился грандиозный скандал из-за украинца»
Фото Фанаты Райо скандируют «Зозуля – нацист». «Альбасете» не вышел на 2-й тайм
Фото Зозулю снова назвали в Испании нацистом, его клуб отказался выходить на второй тайм
Фото "Зозуля еб***й нацист": в Испании случился грандиозный скандал из-за украинца
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ТСН ТСН  ·  15.12.19, 22:42 Похоже, история повторяется.
Обозреватель Обозреватель  ·  15.12.19, 22:56 Команда отказалась выходить на поле
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&quot;Зозуля еб***й нацист&quot;: в Испании случился грандиозный скандал из-за украинца

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