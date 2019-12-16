Зозуля ответил фанатам "Райо": Они меня обижают, потому что я принимаю душ и умею читать (10 новостей) «Украинский футболист затроллил своих недругов»

Украинский нападающий испанского футбольного клуба “Альбасете” Роман Зозуля прокомментировал ситуацию с оскорблениями, которые звучали в его адрес во время вчерашнего матча с “Райо Вальекано”.

Роман Зозуля, в частности, отметил, что эти оскорбления звучат совсем не потому, что ультрас команды соперника считают его нацистом.

“Они оскорбляют меня не потому, что считают меня нацистом, а потому, что я умею читать и принимаю душ ежедневно, что для толпы в этом районе плохо”, - цитирует слова Зозули Carrusel Deportivo в Twitter.

Как сообщалось, матч второго дивизиона Испании (Сегунды) между “Райо Вальекано” и “Альбасете”, который проходил 15 декабря, приостановили после первого тайма, а впоследствии и отложили в связи с оскорблениями в адрес украинского нападающего “Альбасете” Романа Зозули. Фанаты хозяев в конце первого тайма начали выкрикивать в адрес украинца различные оскорбления, основной тематикой которых стал лозунг “Зозуля - нацист”. Из-за этого “Альбасете” отказался выходить на второй тайм встречи.

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Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко дал оценку этому инциденту, где отметил, что оскорбления, прозвучавшие в адрес украинского футболиста, должны стать объектом тщательного расследования со стороны испанской полиции.

Обновлено в 17:55 Матч между командами "Альбасете" и "Райо Вальекано", который проходил в Испании, прервали из-за оскорблений в сторону украинского футболиста Романа Зозули. Об этом сообщает сайт "football.ua". Что случилось Роман Зозуля вышел в стартовом составе команды "Альбасете" на матч. В конце первого…

Обновлено в 19:01 Президент “Райо Вальекано” осудил фанатов клуба и поддержал Зозулю.