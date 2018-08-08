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Звезда фильмов "Такси" может ослепнуть после драки в московском баре

Звезда фильмов "Такси" может ослепнуть после драки в московском баре (5 новостей)

«Актеру сделали сложную операцию»

В одном из клубов Москвы французский актер, звезда фильмов "Такси" Сами Насери подрался с другим посетителем заведения из-за микрофона для караоке, после которой актер может потерять зрение.

Вчера, 8 августа, Насери сделали сложную операцию – заменили хрусталик глаза – которая длилась 10 часов. Ему заменили хрусталик глаза. Однако отмечается, что если хрусталик не приживется, Насери может ослепнуть на один глаз. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Ранее у актера уже диагностировали перелом орбиты глаз. Как оказалось, в баре белорусы попали именно в больное место.

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Сами Насер после драки в московском баре

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ТСН ТСН  ·  08.08.18, 16:18 Ему сделали сложную операцию на глазу.
Униан Униан  ·  08.08.18, 16:42 После драки актер перенес сложную операцию по замене хрусталика глаза.
Факты Факты  ·  08.08.18, 17:04 Актеру сделали сложную операцию
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Звезда фильмов &quot;Такси&quot; может ослепнуть после драки в московском баре

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