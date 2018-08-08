Звезда фильмов "Такси" может ослепнуть после драки в московском баре (5 новостей) «Актеру сделали сложную операцию»

В одном из клубов Москвы французский актер, звезда фильмов "Такси" Сами Насери подрался с другим посетителем заведения из-за микрофона для караоке, после которой актер может потерять зрение.

Вчера, 8 августа, Насери сделали сложную операцию – заменили хрусталик глаза – которая длилась 10 часов. Ему заменили хрусталик глаза. Однако отмечается, что если хрусталик не приживется, Насери может ослепнуть на один глаз. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Ранее у актера уже диагностировали перелом орбиты глаз. Как оказалось, в баре белорусы попали именно в больное место.

В сети появился трейлер фильма "Бельканто" с Джулианной Мур

Сами Насер после драки в московском баре