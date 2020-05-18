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Звезда финальной сцены фильма «Лицо со шрамом» умер от осложнений деменции (фото, видео)

Звезда финальной сцены фильма «Лицо со шрамом» умер от осложнений деменции (фото, видео) (4 новости)

«Актер умер от осложнений, вызванных деменцией»

Американский актер Джино Сильва скончался в 72 года.Американский актер Джино Сильва умер еще 9 мая, но об этом стало известно только через неделю. Об уходе актера сообщило издание Hollywood Reporter.

Сильве было 72 года. Причиной смерти стали осложнения, вызванные старческой деменцией.

У актера остались жена, дочь и двое внуков.

Сильва начал сниматься в середине семидесятых годов. Одной из самых известных его ролей является убийца Череп в ленте "Человек со шрамом" (1983). Герой Сильвы убивает главного героя наркобарона Тони Монтану, которого сыграл Аль Пачино.

Также Сильва снимался в картинах "Парк Юрского периода: Затерянный мир", "Пьяный рассвет", "Амистад", "Малхолланд Драйв".

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Факты Факты  ·  18.05.20, 11:10 Джино Сильве было 72 года
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  18.05.20, 13:27 Актер умер от осложнений, вызванных деменцией.
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  18.05.20, 14:25 Американский актер Джино Сильва скончался в своем доме в Лос-Анджелесе от осложнений лобно-височной деменции на 73-м году жизни, пишет Hollywood Reporter. Актер ушел из жизни еще 9 мая, однако о его смерти…
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