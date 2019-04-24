Звезда "Гарри Поттера" Руперт Гринт тайно женился, – СМИ

Телеканал 24 · 24.04.19, 17:38

Голливудский актер Руперт Гринт, сыгравший Рона Уизли во франшизе о Гарри Поттере, женился. Именно такой новостью на днях взорвались британские таблоиды. Как сообщает The Sun, избранницей 30-летнего Руперта…