Звезда "Гарри Поттера" тайно женился

Тайно женился актер, сыгравший одну из главных ролей в фильмах о "Гарри Поттере". Об этом сообщили в The Sun. Голливудский актер Руперт Гринт женился. Его избранницей стала актриса Джорджия Грум. Пара вместе уже восемь лет. Но в апреле 2019 года, во время прогулки пары, папарацци сделали несколько фото. На них можно увидеть, что Джорджия Грум носит на безымянном пальце золотое кольцо. Также сообщается, что сам Руперт ранее также засветился с подобным кольцом. Однако представители актера опровергают любую информацию о свадьбе. Отметим, что Гринт практически никогда не комментирует свою личную жизнь. Однако, в одном из интервью рассказал, что хочет женится и завести детей.