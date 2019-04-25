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Звезда "Гарри Поттера" тайно женился

Звезда "Гарри Поттера" тайно женился (3 новости)

«Знаменитый британский актер Руперт Гринт, сыгравший Рона Уизли в серии фильмов о Гарри Поттере, тайно женился»

Тайно женился актер, сыгравший одну из главных ролей в фильмах о "Гарри Поттере". Об этом сообщили в The Sun. Голливудский актер Руперт Гринт женился. Его избранницей стала актриса Джорджия Грум. Пара вместе уже восемь лет. Но в апреле 2019 года, во время прогулки пары, папарацци сделали несколько фото. На них можно увидеть, что Джорджия Грум носит на безымянном пальце золотое кольцо. Также сообщается, что сам Руперт ранее также засветился с подобным кольцом. Однако представители актера опровергают любую информацию о свадьбе. Отметим, что Гринт практически никогда не комментирует свою личную жизнь. Однако, в одном из интервью рассказал, что хочет женится и завести детей.

ФОТО К НОВОСТИ: «Звезда "Гарри Поттера" тайно женился»
Фото Звезда «Гарри Поттера» тайно женился: избранницей актера стала пышнотелая красотка
Фото Звезда "Гарри Поттера" тайно женился
Фото Звезда "Гарри Поттера" Руперт Гринт женился на известной актрисе
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  25.04.19, 11:38 Британский актёр Руперт Гринт, который сыграл Рона Уизли в фильме "Гарри Поттер", тайно женился на актрисе Джорджии Грум. Слухи о их свадьбе появились, когда пару увидели на прогулке в Северном Лондоне,…
Телеграф Телеграф  ·  25.04.19, 13:55 Знаменитый британский актер Руперт Гринт, сыгравший Рона Уизли в серии фильмов о Гарри Поттере, тайно женился.
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