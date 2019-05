Звезда “Игры престолов” тайно вышла замуж

23-летняя британская актриса Софи Тернер вышла замуж за 29-летнего американского музыканта Джо Джонаса. Хотя пара объявила о помолвке в октябре 2017 года (примерно через год после знакомства), бракосочетание застало врасплох фанатов исполнительницы роли Сансы Старк в культовом телесериале «Игра престолов». Об этом сообщают «Факты». Довольно скромную свадьбу сыграли в Лас-Вегасе. Церемонию вел актер, изображающий Элвиса Пресли. Индийская актриса Приянка Чопра, жена брата Джо Ника Джонаса, была подружкой невесты. Свадьба Джо и Софи разительно отличалась от пышного четырехдневного торжества, которое устроили устроили в декабре прошлого года Ник и Приянка, и обошлась, как пишет издание Daily Mail, всего в 600 долларов. Тернер и Джонаса стали мужем и женой буквально через несколько часов после церемонии вручения в Лас-Вегасе премий Billboard Music Awards, где Софи награждала одного из победителей, а Джо выступал вместе со своими братьями Ником и Кевином. Популярная некогда группа The Jonas Brothers распалась в 2013 году, но братья иногда все еще работают вместе. Вообще после распада группы Ник успешно выступает соло, Джо — в составе группы DNCE, а Кевин переквалифицировался в торговца недвижимостью. The biggest plot twist this week wasn't who killed the night king on #GameofThrones...it was Joe Jonas and Sophie Turner's surprise wedding in Las Vegas. pic.twitter.com/6LE7cOKRpF — E! News (@enews) 2 мая 2019 г. Ранее также сообщалось, звезда «Игры престолов» впервые рассказал о своих проблемах со зрением.

