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Голос.UA Голос.UA · · Обновлено в 13:57
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Звезда “Игры престолов” тайно вышла замуж

Звезда “Игры престолов” тайно вышла замуж (6 новостей)

«Британская актриса Софи Тернер, исполнившая роль Сансы Старк в сериале Игра престолов, тайно вышла замуж в Лас-Вегасе»

23-летняя британская актриса Софи Тернер вышла замуж за 29-летнего американского музыканта Джо Джонаса. Хотя пара объявила о помолвке в октябре 2017 года (примерно через год после знакомства), бракосочетание застало врасплох фанатов исполнительницы роли Сансы Старк в культовом телесериале «Игра престолов». Об этом сообщают «Факты». Довольно скромную свадьбу сыграли в Лас-Вегасе. Церемонию вел актер, изображающий Элвиса Пресли. Индийская актриса Приянка Чопра, жена брата Джо Ника Джонаса, была подружкой невесты. Свадьба Джо и Софи разительно отличалась от пышного четырехдневного торжества, которое устроили устроили в декабре прошлого года Ник и Приянка, и обошлась, как пишет издание Daily Mail, всего в 600 долларов. Тернер и Джонаса стали мужем и женой буквально через несколько часов после церемонии вручения в Лас-Вегасе премий Billboard Music Awards, где Софи награждала одного из победителей, а Джо выступал вместе со своими братьями Ником и Кевином. Популярная некогда группа The Jonas Brothers распалась в 2013 году, но братья иногда все еще работают вместе. Вообще после распада группы Ник успешно выступает соло, Джо — в составе группы DNCE, а Кевин переквалифицировался в торговца недвижимостью. The biggest plot twist this week wasn't who killed the night king on #GameofThrones...it was Joe Jonas and Sophie Turner's surprise wedding in Las Vegas. pic.twitter.com/6LE7cOKRpF — E! News (@enews) 2 мая 2019 г. Ранее также сообщалось, звезда «Игры престолов» впервые рассказал о своих проблемах со зрением.

Обновлено в 13:21 Британская актриса Софи Тернер, исполнившая роль Сансы Старк в сериале "Игра престолов", тайно вышла замуж в Лас-Вегасе

Обновлено в 13:57 Влюбленные женились в часовне L'Amour в Лас-Вегасе.

ФОТО К НОВОСТИ: «Звезда “Игры престолов” тайно вышла замуж»
Фото Звезда Игры престолов тайно вышла замуж: видео торжества
Фото Церемония обошлась в 600 долларов: Звезда «Игры престолов» неожиданно вышла замуж
Фото Звезда "Игры престолов" вышла замуж
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
УНН УНН  ·  02.05.19, 11:33 Британская актриса Софи Тернер, исполнившая роль Сансы Старк в сериале “Игра престолов”, тайно вышла замуж в Лас-Вегасе. Об этом сообщает Daily Mirror.Сообщается, что супругом артистки стал…
Главред Главред  ·  02.05.19, 11:53 Софи Тернер и Джо Джонас тайно сыграли свадьбу / Reuters Звезда популярного сериала Игра престолов Софи Тернер, сыгравшая Сансу Старк, тайно вышла замуж за своего возлюбленного певца и актера Джо...
Капитал Капитал  ·  02.05.19, 12:01 Британская актриса Софи Тернер, исполнившая роль Сансы Старк в сериале «Игра престолов», тайно вышла замуж в Лас-Вегасе. Об этом сообщает Daily Mirror. Сообщается, что супругом…
Подробности Подробности  ·  02.05.19, 13:21 Британская актриса Софи Тернер, исполнившая роль Сансы Старк в сериале "Игра престолов", тайно вышла замуж в Лас-Вегасе
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  02.05.19, 13:57 Британская актриса Софи Тернер, которая сыграла Сансу Старк в сериале "Игра престолов", вышла замуж за певца Джо Джонаса после вручения наград Billboard Music Awards. Пара транслировала церемонию в прямом…
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Звезда “Игры престолов” тайно вышла замуж

Звезда “Игры престолов” тайно вышла замуж
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