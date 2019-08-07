Звоню Путину: Макрон ответил на требование Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Франции Эммануэлем Макроном, во время которой рассказал ему о гибели четырех украинских военнослужащих в результате обстрела. Об этом сообщает пресс-служба президента. Зеленский рассказал Макрону о своем разговоре с Президентом РФ Владимиром Путиным сегодня утром, во время которой призвал к выполнению обязательств по прекращению огня, возвращение моряков и других пленных. Президент Украины призвал лидеров стран Нормандской четверки срочно собраться для сохранения мирного процесса, согласования следующих шагов, направленных на окончательное решение конфликта. Эммануэль Макрон выразил согласился с необходимостью проведения встречи на высшем уровне в ближайшее время, которой должно предшествовать встреча официальных представителей всех четырех сторон. "Он добавил, что свяжется с Президентом РФ Владимиром Путиным и федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, чтобы согласовать эту инициативу". – сказано в сообщении. Как ранее сообщал Фокус: 6 августа боевики на Донбассе осуществили два провокационных обстрела украинских позиций, в результате чего были убиты четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что сегодняшний обстрел боевиками не останется без внимания. А Зеленский призвал лидеров нормандского формата встретиться как можно быстрее. По его словам, Украина хочет мира и это стремление неизменное. Утром 7 августа Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным из-за гибели военных возле Павлополя. В ходе разговора Зеленский попросил Путина повлиять на боевиков, чтобы они прекратили убивать украинских военных. В ходе сегодняшней телефонного разговора с Владимиром Зеленским, Владимир Путин потребовал "прекратить обстрелы украинскими войсками" и предоставить "ДНР" и "ЛНР" особый статус.