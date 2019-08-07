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Звоню Путину: Макрон ответил на требование Зеленского

Звоню Путину: Макрон ответил на требование Зеленского (7 новостей)

«Глава украинского государства провел телефонный разговор с президентом Франции»

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Франции Эммануэлем Макроном, во время которой рассказал ему о гибели четырех украинских военнослужащих в результате обстрела. Об этом сообщает пресс-служба президента. Зеленский рассказал Макрону о своем разговоре с Президентом РФ Владимиром Путиным сегодня утром, во время которой призвал к выполнению обязательств по прекращению огня, возвращение моряков и других пленных. Президент Украины призвал лидеров стран Нормандской четверки срочно собраться для сохранения мирного процесса, согласования следующих шагов, направленных на окончательное решение конфликта. Эммануэль Макрон выразил согласился с необходимостью проведения встречи на высшем уровне в ближайшее время, которой должно предшествовать встреча официальных представителей всех четырех сторон. "Он добавил, что свяжется с Президентом РФ Владимиром Путиным и федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, чтобы согласовать эту инициативу". – сказано в сообщении. Как ранее сообщал Фокус: 6 августа боевики на Донбассе осуществили два провокационных обстрела украинских позиций, в результате чего были убиты четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что сегодняшний обстрел боевиками не останется без внимания. А Зеленский призвал лидеров нормандского формата встретиться как можно быстрее. По его словам, Украина хочет мира и это стремление неизменное. Утром 7 августа Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным из-за гибели военных возле Павлополя. В ходе разговора Зеленский попросил Путина повлиять на боевиков, чтобы они прекратили убивать украинских военных. В ходе сегодняшней телефонного разговора с Владимиром Зеленским, Владимир Путин потребовал "прекратить обстрелы украинскими войсками" и предоставить "ДНР" и "ЛНР" особый статус.

ФОТО К НОВОСТИ: «Звоню Путину: Макрон ответил на требование Зеленского»
Фото Макрон в разговоре с Зеленским поддержал проведение встречи лидеров "нормандской четверки" в ближайшее время
Фото Макрон поддержал предложение Зеленского о скорейшем проведении встречи лидеров "нормандского формата"
Фото Макрон согласует нормандскую встречу с Путиным и Меркель
Фото Звоню Путину: Макрон ответил на требование Зеленского
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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  07.08.19, 16:38 Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, во время которой проинформировал о гибели четырех украинских военнослужащих в результате обстрела…
Униан Униан  ·  07.08.19, 16:49 Глава украинского государства провел телефонный разговор с президентом Франции.
РБК Украина РБК Украина  ·  07.08.19, 16:50 Президент Франции Эммануэль Макрон согласует нормандскую встречу с российским лидером Владимиром Путиным и канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.Так, президент…
Прямий Прямий  ·  07.08.19, 16:51 Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном.  Об этом информу сайт главы государства. Отмечается, что во время разговора, Зеленский проинформировал…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Капитал Капитал  ·  07.08.19, 16:59 Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, во время которой проинформировал о гибели четырех украинских военнослужащих в результате…
Новости ONLINE.UA Новости ONLINE.UA  ·  07.08.19, 17:00 Украинский лидер Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном - он рассказал ему лично о гибели четырех украинских...
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