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Зять Трампа может возглавить аппарат Белого дома - Huffington Post

Зять Трампа может возглавить аппарат Белого дома - Huffington Post (12 новостей)

«Джаред Кушнер, в настоящее время являющийся советником Трампа, рассматривается на эту должность»

Президент США Дональд Трамп рассматривает кандидатуру своего зятя и старшего советника Джареда Кушнера на пост главы аппарата Белого дома. Об этом сообщает Huffington Post со ссылкой на неназванного представителя Республиканской партии, близкого к американской администрации. Информацию подтвердил источник CBS, знакомый с ситуацией. По словам одного из собеседников Huffington Post, Кушнер и Трамп встретились в среду, 12 декабря, чтобы обсудить возможное назначение. Источник отметил, что зять американского президента в качестве аргумента указал на свой опыт в подготовке реформы уголовного законодательства и на возможность сработаться с демократами. Джаред Кушнер женился на дочери Дональда Трампа Иванке в 2009 году. В конце прошлой недели, 8 декабря, президент США сообщил, что действующий глава аппарата Белого дома Джон Келли покинет свой пост до конца года. Президент 11 декабря писал в своем Twitter, что возглавить его аппарат вызвалось более десяти человек. 14 декабря он заявил, что определился с пятью кандидатурами, которые могут занять кресло главы аппарата Белого дома, сейчас с ними проводятся собеседования, сообщал Fox News. По данным собеседника Reuters, в их число входят торговый представитель США Роберт Лайтхайзер, бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи и экс-советник предвыборного штаба Трампа Дэвид Босси.

Обновлено в 11:04 Как сообщает издание, такую информацию предоставил неназванный представитель Республиканской партии, близкий к американской администрации. Он рассказал, что Трамп и Кушнер встретились 12 декабря, чтобы обсудить возможное назначение.

Обновлено в 11:06 Зятя и старшего советника президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, Джареда Кушнера, рассматривают как кандидатуру на должность руководителя аппарата Белого дома.

ФОТО К НОВОСТИ: «Зять Трампа может возглавить аппарат Белого дома - Huffington Post»
Фото Трамп может назначить руководителем аппарата Белого дома своего зятя Кушнера
Фото Зять Трампа может возглавить аппарат Белого дома - Huffington Post
Фото Зять Трампа претендует на пост главы аппарата Белого дома, – СМИ
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  14.12.18, 08:38 На пост главы аппарата американского Белого дома претендует Джаред Кушнер - супруг дочери президента Дональда Трампа Иванки, являющийся в настоящее время его советником, сообщили американские СМИ.
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  14.12.18, 09:04 Джаред Кушнер, в настоящее время являющийся советником Трампа, рассматривается на эту должность.
Гордон Гордон  ·  14.12.18, 09:38 Советник президента США Дональда Трампа и муж его дочери Иванки Джаред Кушнер рассматривается в качестве замены Джону Келли, покидающему пост главы аппарата Белого дома, сообщили источники Huffington…
РБК Украина РБК Украина  ·  14.12.18, 09:48 Президент США Дональд Трамп готовится назначить своего зятя и старшего советника Джареда Кушнера главой аппарата Белого дома. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Huffington Post.Издание отмечает,…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Хвиля Хвиля  ·  14.12.18, 10:16 Одним из кандидатов на пост главы аппарата Белого дома является зять президента США Дональда Трампа, который в настоящее время работает его советником, Джаред Кушнер. Об этом сообщили американские СМИ,…
Depo.ua Depo.ua  ·  14.12.18, 10:25 Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на Huffington Post . Издание отмечает, что такую информацию ему предоставил неназванный представитель Республиканской партии, близкий к американской администрации.…
Фокус Фокус  ·  14.12.18, 10:34 Президент США Дональд Трамп рассматривает кандидатуру своего зятя и старшего советника Джареда Кушнера на пост главы аппарата Белого дома. Об этом сообщает  Huffington Post со ссылкой на…
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  14.12.18, 10:59 Президент США Дональд Трамп задумался о назначении своего зятя Джареда Кушнера главой аппарата Белого дома
Канал 112 Канал 112  ·  14.12.18, 11:04 На пост главы аппарата американского Белого дома претендует зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер. В настоящее время Кушнер является советником Трампа. Об этом сообщает Huffington Post. Как…
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  14.12.18, 11:06 Зятя и старшего советника президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, Джареда Кушнера, рассматривают как кандидатуру на должность руководителя аппарата Белого дома.
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